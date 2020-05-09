TFF'de kulüplere geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirtisi gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ve camiaları için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirtisi gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüpleri ve camiaları için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Federasyondan yapılan paylaşım şöyle;"Yapılan kontrollerde futbolcu, teknik heyet, idareci ve personellerinde Covid-19 belirlenen Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Sancaktepe FK, İnegölspor ve Tuzlaspor kulüplerine ve camialarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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