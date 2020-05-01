TFF'de lig için kritik toplantı! Özdemir ile Şenol Güneş görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Mete Düren, Sağlık Kurulu Başkanı Ömer Taşer ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün liglerin geleceğine ilişkin toplantı yaptı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı toplantıda koronavirüs pandemisine ilişkin durum tespiti yapıldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre İstanbul için durum hala tehlikeli boyutta ancak olumlu gelişmeler var.



Ligleri 12 Haziran'da başlatmayı planlayan TFF, bu konuda geri adım atmış değil. Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salı günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşecek ve yol haritası netleşecek. Bu görüşmenin ardından kulüplere, koronavirüse karşı alınacak önlemler ve maçlara nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacak.



