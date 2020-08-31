TFF'nin 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili yapılacak genel kurul, yarın çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Eylül Çarşamba günü yine çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül Çarşamba saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
Genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülerek hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:41
Son Dakika › Spor › TFF'de 'Olağan Genel Kurul' yarın Ankara'da yapılacak! - Son Dakika Spor