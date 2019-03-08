Tff'de Seçim Tarihi Belli Oldu
2 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi. Alınan karara göre; TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara
'da yapılacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:59 Kaynak: DHA
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