Son Dakika Haberleri: Tff'de Seçim Tarihi Belli Oldu

Tff'de Seçim Tarihi Belli Oldu

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.

Tff'de Seçim Tarihi Belli Oldu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi. Alınan karara göre; TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:59 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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