TFF'de yeni görevlendirme - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in istifası ve Servet Yardımcı'nın vekaleten başkanlık görevini üstlenmesinin ardından Mustafa Çağlar Başkan Vekilliği görevine getirildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası Başkan Vekili Servet Yardımcı vekaleten başkanlık görevini devraldı. Yardımcı'dan boşalan göreve ise Mustafa Çağlar getirildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, yeni bir görevlendirmede bulundu. Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)