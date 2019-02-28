Tff'de Yıldırım Demirören'in İstifası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifası sonrası çalışmalarına TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli yönetiminde devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifası sonrası çalışmalarına TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli yönetiminde devam edeceklerini söyledi.



Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yıldırım Demirören'in ticari durumlarından dolayı görevini bıraktığını belirterek, "Hayırlı olsun. Biz de haziran ayında yapacağımız genel kurula kadar Hüsnü Güreli Bey ile devam edeceğiz. Zaten yönetim süreklilik arz eder. Çalışmalarımıza Hüsnü Güreli Bey'in başkanlığında devam edeceğiz." dedi.



Nihat Özdemir, bugün gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne Şenol Güneş'i getirdiklerini dile getirerek, "Şenol Güneş'i sezon sonunda göreve getirme kararını aldık. Hepimizin bildiği gibi bizim mart ayında 2 önemli maçımız var. Onunla ilgili de inşallah gelecek haftaki yönetim kurulu toplantısında bir değerlendirme yapmayı düşünüyoruz. Zaten bizim yetkimiz var. Herhangi bir maçta herhangi bir kişiyi görevlendirebiliriz. Bunun için arkadaşlarımızla oturup, karar alacağız." diye konuştu.



Özdemir, bir soru üzerine, "Şu aşamada başkanlık gibi bir düşüncem yok. Tek düşündüğümüz hazirana kadar üzerimize düşen görevleri yapmak." değerlendirmesinde bulundu.



TFF, sezon sonunda göreve başlayacak Şenol Güneş'i, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile mart ayında yapacağı karşılaşmalarda görevlendirme yetkisine sahip. Federasyonun konuyla ilgili maddesinde "TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydı ile milli takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir." ifadesi yer alıyor.

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