TFF'de yol ayrımı: "Hemen istifanızı verin Erdal bey" - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'de yol ayrımı: 'Hemen istifanızı verin Erdal bey' - Son Dakika Spor

TFF'de yol ayrımı: "Hemen istifanızı verin Erdal bey"

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, başkan Nihat Özdemir'in talebi üzerine istifa ederken, olayın perde arkasında çok ilginç gelişmelerin ve diyalogların yaşandığı ortaya çıktı.

TFF'de yol ayrımı:

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, başkan Nihat Özdemir'in talebi üzerine istifa ederken, olayın perde arkasında çok ilginç gelişmelerin ve diyalogların yaşandığı ortaya çıktı... Gündeme bomba gibi düşen istifayı getiren süreç, TFF'nin geçen haftaki lig maçlarını ertelemeyip seyircisiz oynatmasıyla başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF'ye seslenerek, "Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz!" diye veryansın etti. Geçtiğimiz salı gecesi saat 23.00 sularında TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubunda hem Terim'in sözleri hem de liglerin ertelenip ertelenmemesi hakkında sohbet ediyordu. TFF Yönetim Kurulu'na Galatasaray Kulübü'nün kontenjanından giren Erdal Bahçıvan, bu konudaki görüşlerini kaleme aldığı bir mektubu WhatsApp grubuna gönderdi.


İsmail Erdem sosyal medyadan Erdal Bahçıvan'a destek verdi


Mektubunda liglerin mutlaka ertelenmesi gerektiğini ifade eden Bahçıvan, "Her türlü sosyal aktivitenin, seyahatlerin minimize edildiği bir dönemde binlerce insanı riske sokabilecek olan 'Lig maçlarına devam' konusundaki ısrarımızı hakikaten anlamakta zorlanıyorum" diye yazdı. Bahçıvan'ın görüşlerine TFF'nin bir başka Galatasaraylı üyesi İsmail Erdem de destek verdi. Erdem, şahsi sosyal medya hesabından liglerin ertelenmesinin şart olduğuna yönelik paylaşımlarda bulununca, TFF Yönetim Kurulu'nun bazı üyelerinden tepki gördü. Erdem, "Biz bir takımız, sen nasıl böyle bir şey yaparsın!" sözleriyle, kendisinin yanlış yaptığını savunan TFF yöneticilerine, "Bunlar benim kişisel görüşüm, dolayısıyla paylaşmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Bunlar Futbol Federasyonu'nu bağlamaz cevabını verdi.


Konuşarak çözebileceğimiz meseleyi nelere taşıdınız?


TFF Yönetim Kurulu ile Erdal Bahçıvan arasındaki ipleri koparan esas olay ise ertesi gün yaşandı... Bahçıvan, TFF'nin WhatsApp grubunda paylaştığı mektubu gazeteci Fatih Altaylı'ya verdi, geçmişte Galatasaray'da yöneticilik yapan Altaylı da mektubu internetten yayınladı. İşte bu olay başkan Nihat Özdemir başta olmak üzere TFF Yönetim Kurulu'nda şok etkisi yarattı. Özdemir, önceki akşam yapılan TFF İcra Kurulu toplantısında Erdal Bahçıvan'a, "Mektubu basına vermişsiniz... Bunu neden yaptınız? Bizi çok zor durumda bıraktınız. Karşılıklı konuşarak çözebileceğimiz bir meseleyi nerelere taşıdınız? Hani biz bir takımdık!" diye sitem etti. Çok kızgın olan Özdemir ardından Bahçıvan'a, "Lütfen istifanızı verin Erdal bey, bu şartlarda beraber çalışamayız" dedi.


'N'oluyor, nereye gidiyorsunuz?'


Erdal Bahçıvan bunun üzerine, "Tamam, derhal istifa ediyorum" dedi ve masadan kalktı. Tam odadan çıkmak üzere iken kapıda TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile karşılaştı. Bahçıvan'ın suratının asık olduğunu gören Yardımcı, "N'oluyor, nereye gidiyorsunuz?" diye sordu. Bahçıvan tam cevap vermeye niyetlenmişti ki, Özdemir'in sesi odanın duvarlarında çınladı: "Bırakın dokunmayın, çıksın dışarı!" Bahçıvan daha sonra dediğini yaptı ve istifa dilekçesini TFF'ye gönderdi.


Benim gündemim istifa değil sağlık, gıda ve sanayi sorunları


Aynı zamanda İSO (İstanbul Sanayi Odası) Yönetim Kurulu Başkanı olan Erdal Bahçıvan, TFF Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ayrıldığını dün saat 13.30 sularında attığı tweetle duyurdu. Tweetinde, "Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başından beri ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibarı ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum" ifadesini kullanan Bahçıvan, Hürriyet'in konu ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:


POLEMİK İSTEMİYORUM


"Hiç polemiğe girmek istemiyorum. Şu anda tweet olarak da bu ayrılığı, istifayı duyurdum. Sanayi ile alakalı o kadar hayati bir süreçteyiz ki... Benim temel gündemim o, bu istifa değil. Ülkenin sağlık ekipmanları, gıda ekipmanları, sanayiinin sorunları... Tüm mesaimi buna harcıyorum. Benim şu andaki sorumluluğum, görevim çok çok daha önemli. Bu konu ile topluma vereceğim tek mesaj attığım tweetten ibaret. İlerleyen günlerde inşallah bugünleri, sorunları, salgını atlatalım daha sonra konuşuruz."


İŞTE İSTİFAYA YOL AÇAN MEKTUP


Değerli TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, öncelikle bu hassas günlerde hepinizin sağlıklı olmasını umuyorum. İnsanlık tarihinin herhalde en ağır ve bedeli en yüksek salgın dehşetlerinden birinin hep birlikte içinden geçiyoruz. Bütün dünyayı ağır bir travmaya sokan bu süreç maalesef ülkemizi de her geçen gün derinden etkiliyor. Hemen herkesin mutabık olduğu bir tek nokta var 'Kendimizi ve sorumlu olduğumuz kitleyi azami gayretle korumak.'


AĞIR VİCDANİ SIKINTILAR YAŞAYABİLİRİZ


Her türlü sosyal aktivitenin, seyahatlerin, insani buluşmaların minimize edildiği bir dönemde binlerce insanı seyahat, hijyen, endişe gibi nedenlerle farklı risklere sokabilecek olan 'Lig maçlarına devam' konusundaki ısrarımızı hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Endişem; bu katı inadımızın ilerleyen günlerde bizlere altından kalkamayacağımız ağır vicdani sıkıntılar yaşatmasıdır. Bu mesajı tamamen bir insani sorumlulukla yazdığımı da bilmenizi isterim."

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:47 

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