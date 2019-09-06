Son Dakika Haberleri: TFF'den '19.05' açıklaması
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TFF'den '19.05' açıklaması

59 dakika önce

TFF, PFDK kararlarının saat 19.05'de açıklamasının çektiği tepkiler üzerine, açıklamada bulundu.

TFF'den '19.05' açıklaması, System.String[]

TFF, PFDK kararlarının saat 19.05'de açıklamasının çektiği tepkiler üzerine, açıklamada bulundu.

TFF, PFDK kararlarının saat 19.05'de bildirilmesi ile ilgili açıklamada bulundu. TFF'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu Kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.'PFDK Kararları' başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir.Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır."

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
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