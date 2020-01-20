TFF'den 31 yıl önce kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den 31 yıl önce kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı - Son Dakika Spor

TFF'den 31 yıl önce kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olan 20 Ocak 1989'daki elim kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı hazırlattı.

TFF'den 31 yıl önce kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olan 20 Ocak 1989'daki elim kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı hazırlattı.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanan 18. hafta kapanış mücadelesi öncesi iki takım futbolcuları ısınmaya Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından gönderilen "20 Ocak 1989'da hayatını kaybeden Samsunsporluları saygı ve rahmetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.

TFF, hem anma mesajı hem de pankartla Samsunspor'un acısını paylaşırken, 31 yıl önce Malatyaspor deplasmanına giderken kırmızı-beyazlı ekibin takım otobüsünün Havza ilçesinde kaza yapması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve sürücü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:16 Kaynak: AA
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