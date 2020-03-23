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TFF'den Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübünün önce İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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