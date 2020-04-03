TFF'den açıklama: "Ligler en erken haziran ayında oynanabilecek" - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den açıklama: 'Ligler en erken haziran ayında oynanabilecek' - Son Dakika Spor

TFF'den açıklama: "Ligler en erken haziran ayında oynanabilecek"

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada liglerin en erken haziran ayının başında oynanabileceğini belirtirken, gelişmelere göre tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli plan ve senaryonun hazır olduğunu belirtti.

TFF'den açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada liglerin en erken haziran ayının başında oynanabileceğini belirtirken, gelişmelere göre tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli plan ve senaryonun hazır olduğunu belirtti.


Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin son durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Liglerin en erken haziran ayının başında başlayabileceğini belirten TFF, gelişmelere göre de 10 alternatifli plan ve senaryonun hazır olduğunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında yeni tip korona virüs salgınına ilişkin sportif tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 19 Mart'ta yapılan toplantıda liglerin ertelenmesi kararı alınmıştır.


Federasyonumuz tarafından o tarihten bu yana korona virüs ile ilgili oluşan şartlar gözlemlenmekte olup, gelişmeler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu ve UEFA ile koordineli bir şekilde değerlendirilmektedir.


Önceliğimiz daima sporcularımız, futbola hizmet eden tüm bireylerimiz ve taraftarlarımızın sağlığıdır.


Bu nedenle tüm çabamız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda insan hayatı önceliğinden taviz vermeden, UEFA ile de ortak hareket ederek liglerimizde 2019-2020 sezonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak içindir.


Nitekim UEFA'nın 55 üye ülke Federasyonu ile 1 Nisan Çarşamba günü video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıdaki tavsiyesi ve beklentisi de bu yöndedir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars-Christer Olsson imzalı dün gece tüm paydaşlar ile paylaşılan ortak mektupta da ne kadar gecikme olursa olsun sezonun tamamlanmasının önemi ve önceliğinin altı çizilmiştir.


Ayrıca kulüplerin oyuncuları ve diğer sözleşmeleriyle ilgili UEFA'yla temasta olunup konu hakkında UEFA'nın oluşturduğu çalışma gruplarının tavsiyeleri de dikkate alınacaktır.


Bu kapsamda liglerle ilgili süreç; devletimizin kararları, Bilim Kurulu'nun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda mayıs ayının ilk haftasında TFF Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir.


Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır.


Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:19 Kaynak: İHA

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