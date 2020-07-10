TFF'den açıklama: "Üst Klasman hakemlerimizden birinin korona virüs testi pozitif"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemin dün yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üst Klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL