TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi sitesinden Başkan Çebi için paylaşılan mesajda, "Covid-19 testi ikinci kez pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Çebi'nin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL