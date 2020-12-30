TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
30.12.2020 16:51
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi sitesinden Başkan Çebi için paylaşılan mesajda, "Covid-19 testi ikinci kez pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Çebi'nin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Son Dakika Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı