TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye kutlama

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi tebrik edilerek, "Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

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