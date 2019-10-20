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Son Dakika Spor TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye kutlama

TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye kutlama

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye kutlama, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi tebrik edilerek, "Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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