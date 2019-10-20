TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye kutlama
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi tebrik edilerek, "Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
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