Son Dakika Haberleri: TFF'den Ali İpek için başsağlığı mesajı
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TFF'den Ali İpek için başsağlığı mesajı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski yönetim kurulu üyesi ve Denizlispor Kulübünün eski başkanı Ali İpek'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den Ali İpek için başsağlığı mesajı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski yönetim kurulu üyesi ve Denizlispor Kulübünün eski başkanı Ali İpek'in hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizlispor Kulübünün eski başkanlarından Ali İpek'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan merhum Ali İpek'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:39 Kaynak: AA
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