Tff'den Amatör Maç Kararı
59 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu, Türkiye genelinde 4, 5 ve 6 Ocak'taki tüm amatör maçların oynanmayacağını ilan etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Amatör İşler Kurulu, Türkiye genelinde 4, 5 ve 6 Ocak'taki tüm amatör maçların oynanmayacağını ilan etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle, bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakalar, TFF Amatör İşler Kurulunun aldığı karar ile oynanmayacak." denildi. İstanbul
'da geçen hafta sonu Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor arasında oynanacak Süper Amatör Lig maçı öncesinde, 17 yaşındaki Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:50 Kaynak: AA
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