Tff'den Amatör Maçlarla İlgili Karar
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karara göre son dönemde artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar sebebiyle bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde yapılması planlanan amatör futbol müsabakaları oynanmayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karara göre son dönemde artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar sebebiyle bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde yapılması planlanan amatör futbol müsabakaları oynanmayacak.
Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF Amatör İşler Kurulu'nun aldığı karar ile oynanmayacak." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:39 Kaynak: DHA
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