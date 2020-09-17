Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), binasına Türk bayrağı asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna teşekkür etti.
TFF'nin Twitter hesabından "Teşekkürler kardeş" diyerek başlayan mesajda, "Neftçi- Galatasaray maçı öncesinde binasındaki Azerbaycan bayrağının yanına Türk bayrağını da asan Azerbaycan Futbol Federasyonuna gösterdikleri qardeşlik için t?ş?kkür edir?z." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TFF'den Azerbaycan Futbol Federasyonuna teşekkür - Son Dakika Spor