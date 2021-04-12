TFF'den BAL Ligine erteleme - Son Dakika

TFF'nin konuya ilişkin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada: "Covid-19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır.

Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunmuştur. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ALİAĞASPOR FK'DAN AÇIKLAMA: "GEREKLİ ADIMLARIN ATILACAĞINA İNANIYORUZ"

Aliağaspor FK, TFF'nin aldığı karar sonrasında konuya ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aliağa Futbol Kulübü olarak Bölgesel Amatör Liglerin ileri bir tarihe ertelendiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aliağa Futbol Kulübü olarak 2020-2021 futbol sezonuna 7 aylık bir süreçtir hazırlanmaktayız. Yönetim, idari kadro, teknik ekip, futbolcular ve personelimizle bu zorlu süreçte maddi ve manevi olarak yıpranmış bulunmaktayız. Kulübümüz, Bölgesel Amatör Lig'in oynatılacağı haberinden sonra futbolcu transferi, kamp çalışmaları gibi birçok hazırlık ve büyük yatırımlar yapmış bulunmaktadır. Ne yazık ki maç haftasına girdiğimiz bu günde bizler TFF'den maç tarih ve saatlerini yayınlamasını beklerken alınan erteleme kararı ile kulübümüzün ve amatör futbol kulüplerinin çalışmaları, emekleri ve geleceği hiçe sayıldı.

Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. M. Muharrem Kasapoğlu'nun 26.02.2021 yapmış olduğu Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor, açıklamasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar karşısında şaşkın ve üzüntülü olduğumuzu belirtmek isteriz. TFF tarafından alınan tüm kararları bugüne kadar saygıyla karşılamaktaydık. Maalesef son alınan karar ile liglerin Mayıs ayı sonuna ertelenmesi kararını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Alınan bu kararın amatör kulüpleri hiçe saymak ve akıl sağlıklarıyla oynamaktan başka bir şey değildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu kararı kınıyor ve bir an önce aldıkları karardan dönmesini, liglerin planlandığı gibi 17-18 Nisan tarihinde başlamasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in alınan karar hakkında yakinen ilgileneceğini ve gerekli adımların atılacağına inanıyoruz."