TFF'den Başakşehir'e tebrik! - Son Dakika
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TFF'den Başakşehir'e tebrik!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı.

TFF'den Başakşehir'e tebrik!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı.


TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Medipol Başakşehir'i tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turlarda başarılarının devamını dileriz." denildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:17 
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