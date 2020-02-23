TFF'den başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor

TFF'den başsağlığı mesajı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den başsağlığı mesajı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.TFF'den yapılan açıklamada, depremde vefat eden vatandaşların anısına 23-24 Şubat'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi.


Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İran, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:03 
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