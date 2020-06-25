TFF'den Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' mesajı!
İşte TFF'nin mesajı;Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
İşte TFF'nin mesajı;
Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları ile Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:33
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