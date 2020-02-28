TFF'den Beşiktaş'a uyarı yazısı: "Başkan kim?" - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den Beşiktaş'a uyarı yazısı: 'Başkan kim?' - Son Dakika Spor

TFF'den Beşiktaş'a uyarı yazısı: "Başkan kim?"

1 saat önce

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Beşiktaş'ta kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A.Ş.'nin başına geçmemesi uzun bir süre tartışılırken, geçen hafta yaşananlar konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

TFF'den Beşiktaş'a uyarı yazısı:

Spor Arena/ Adil DEMİRÇUBUK - Beşiktaş'ta kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A.Ş.'nin başına geçmemesi uzun bir süre tartışılırken, geçen hafta yaşananlar konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta içinde siyah beyazlı kulübe konuyla ilgili bir uyarı gönderdi. Gönderilen yazıda "Kurallar gereği TFF'nin muhatabı Futbol A.Ş.'dir. Her görüşme Erdal Torunoğulları üzerinden gerçekleştirilmeli. Çünkü Futbol A.Ş.'de başkan Erdal Torunoğulları gözüküyor" denildi. Bu uyarının ardından 'Beşiktaş'ın başkanı kim? Torunoğulları mı Ahmet Nur Çebi mi?' soruları akıllara takılırken yönetimin izleyeceği yol da merak konusu oldu.


Ahmet Nur Çebi: Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz


Çebi daha önce Futbol A.Ş.'de görev almaması ile ilgili olarak "Hem futbol A.Ş.'nin başında oturacağım, hem Beşiktaş'ın başında oturacağım, hem çalacağım hem oynayacağım. Böyle olmaz. Muhalefet olmalı, Beşiktaş'ın kontrol mekanizmasının oluşmasının ilk adımı budur. 'Siz sorumluluktan mı kaçıyorsunuz?' diyenlere şunu söyleyeyim; ben Beşiktaş Kulübü'nün başkanıyım. Bütün borçlarından, vergi borçlarından sorumluyum. Futbol A.Ş.'de olmadığım zaman sorumluluk almayacağım anlamına gelmez. Biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz" açıklamasını yapmıştı.


'Eğer seçecek olsaydım Futbol AŞ'yi seçerdim'


Beşiktaş Başkanı, selefi Fikret Orman'ın kendisine bu konuda yaptığı eleştirilere de "Futbol A.Ş.'ye girmemişim. Göğsümü koyacakmışım. ya ben kellemi koydum, vücudumu koydum. Bende bir şey kalmadı. Benim göğsümün içinde vicdan var. Şu anki vergi borçlarımızın yüzde 67'si benim yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlere ait. Yüzde 33'ü Futbol A.Ş.'ye ait. Seçeceksem Futbol A.Ş.'yi seçerdim. Oranın büyük ortağıyım. Orada olmamam söz konusu olamaz. Hiçbir yerden kaçmadım. Onun kaçtığı gibi ben kaçmadım. Maalesef kendisi burayı yüzüstü bırakarak gitmiştir" yanıtını vermişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:44 
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