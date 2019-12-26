TFF'den Bursaspor'a kötü haber - Son Dakika
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TFF'den Bursaspor'a kötü haber

6 saat önce

Bursaspor Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na 3 puan silinmesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.

TFF'den Bursaspor'a kötü haber, System.String[]

Bursaspor Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'na 3 puan silinmesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.


TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursa Spor Kulübü Derneği'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 26.12.2019 Perşembe günü saat 15: 00'de Bursa Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mehmet Fatih Kaya'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun reddine, oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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