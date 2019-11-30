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TFF'den Bursasporlu taraftarlara geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor deplasmanı yolculuğu sırasında kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor deplasmanı yolculuğu sırasında kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
TFF'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adanaspor deplasmanı yolculuğu sırasında geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralanan Bursaspor taraftarlarına ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralanan futbolseverlere acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL
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