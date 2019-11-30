Son Dakika Haberleri: TFF'den Bursasporlu taraftarlara geçmiş olsun mesajı
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TFF'den Bursasporlu taraftarlara geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor deplasmanı yolculuğu sırasında kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF'den Bursasporlu taraftarlara geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor deplasmanı yolculuğu sırasında kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.


TFF'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adanaspor deplasmanı yolculuğu sırasında geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralanan Bursaspor taraftarlarına ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralanan futbolseverlere acil şifalar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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