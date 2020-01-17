TFF'den çarpıcı karar! Tribünlerde ayakta... - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den çarpıcı karar! Tribünlerde ayakta... - Son Dakika Spor

TFF'den çarpıcı karar! Tribünlerde ayakta...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi de yürürlüğe soktu.

TFF'den çarpıcı karar! Tribünlerde ayakta..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi de yürürlüğe soktu.


Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda yapılan değişiklikle, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiği vurgulandı.


Öte yandan, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nda da bir takım yeni düzenlemelere gidildiği aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erzurumspor, Sekidika'yı resmen istedi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in gözaltına alınan oğlu Batuhan Özdemir konuştu: Hakkımda suçlama yok Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:21:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF'den çarpıcı karar! Tribünlerde ayakta... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]