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TFF'den Cemil Usta için anma mesajı
13 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna adı verilen Cemil Usta için, vefatının 17'inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:32 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna adı verilen Cemil Usta için, vefatının 17'inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı vefatının 17'inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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