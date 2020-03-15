TFF'den Cemil Usta için anma mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den Cemil Usta için anma mesajı - Son Dakika Spor

TFF'den Cemil Usta için anma mesajı

13 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna adı verilen Cemil Usta için, vefatının 17'inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

TFF'den Cemil Usta için anma mesajı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna adı verilen Cemil Usta için, vefatının 17'inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı vefatının 17'inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey

Son Dakika Haberleri
12:32 TFF'den Cemil Usta için anma mesajı
12:14 Buz Pateni Federasyonunda koronavirüs tedbirleri
11:56 Antalya Stadı, maç öncesinde dezenfekte edildi
11:53 Antalya Stadyumu dezenfekte edildi
11:53 Altay sonuna kadar savaşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 12:45:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF'den Cemil Usta için anma mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]