TFF'den Cemil Usta'ya anma

"A Milli Takımımız ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden, Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'yı vefatının 18. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Her şeyi otel kayıtları ve mesajlar ortaya çıkardı! Eşini aldattığı kadını, boşanma davasında tanık olarak dinletmiş