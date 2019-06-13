TFF'den Digiturk açıklaması
7 saat önce
Türkiye Futbol Federasyon, beIN Sports'un 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.
Türkiye Futbol
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:03
Federasyon, beIN
Sports'un 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.
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