Son Dakika Haberleri: TFF'den Digiturk açıklaması
Son Dakika Ekonomi Haber

TFF'den Digiturk açıklaması

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyon, beIN Sports'un 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

TFF'den Digiturk açıklaması, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyon, beIN Sports'un 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:03 
beIN, Futbol, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray U14 Takımı'ndan Barcelona'ya 6 gol ABD'li Rahip Brunson: Tanrı 2009'da beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı TFF'den beIN Sports iddialarına yanıt Haluk Levent, AHBAP başkanlığını kabul etmeyen isimleri açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:53:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF'den Digiturk açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]