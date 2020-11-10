TFF'den #EbediFormanı oluştur paylaşımı
10.11.2020 12:20
Ebedi formanı oluştur, bu gururun bir parçası ol! İstanbul DHA - Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılında TFF'den anlamlı bir paylaşım geldi.
Ebedi formanı oluştur, bu gururun bir parçası ol!
İstanbul DHA - Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılında TFF'den anlamlı bir paylaşım geldi.
Göğsünde Ay-Yıldız, üzerinde Atatürk'ün el yazısını taşıyan milli formaya ruhunu vermek amacıyla özel bir an fırsatı sunan TFF şu açıklamayı ve paylaşımı yaptı: "Hemen www.ebediforma.com'a gir, üzerinde isminin ve numaranın yazılı olduğu #EbediFormanı oluştur ve bu gururun bir parçası ol. Bu özel anı kaçırma, 10 Kasım senin için ölümsüz olsun!"
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