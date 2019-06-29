Son Dakika Haberleri: TFF'den Erol Bedir'e tebrik
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TFF'den Erol Bedir'e tebrik

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Erol Bedir için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den Erol Bedir'e tebrik, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Erol Bedir için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Kayserispor Kulübünün bugün yapılan seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Sayın Erol Bedir ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:26 Kaynak: AA
Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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