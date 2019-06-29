TFF'den Erol Bedir'e tebrik
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeniden Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Erol Bedir için tebrik mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:26 Kaynak: AA
(TFF), yeniden Kayserispor
Kulübü Başkanlığı'na seçilen Erol Bedir için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Kayserispor Kulübünün bugün yapılan seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Sayın Erol Bedir ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
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