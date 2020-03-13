TFF'den 'erteleme' açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den 'erteleme' açıklaması! - Son Dakika Spor

TFF'den 'erteleme' açıklaması!

6 saat önce

NTV'ye konuşan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

TFF'den 'erteleme' açıklaması!, System.String[]

NTV'ye konuşan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:28 
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