TFF'den 'erteleme' açıklaması!
6 saat önce
NTV'ye konuşan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
NTV'ye konuşan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:28
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