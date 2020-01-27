TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama - Son Dakika Spor

TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den ertelenen maçla ilgili açıklama, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Depremin tarifi imkansız acılarını dindirmeye çalıştığımız ve dünyaya dayanışma örneği sunduğumuz bugünlerde, Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasının ertelenmesi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.

Deprem sonrası çalışmalarımız hakkında 25 Ocak 2020 tarihli bilgilendirme ve erteleme duyurumuzda da açıkça ifade ettiğimiz üzere; merkez üssü Sivrice olan depremin ardından sadece söz konusu iki kulübümüzün başkanı ile değil bölgede bulunan tüm kulüplerin başkan ve temsilcileri, stadyum yetkilileri, resmi kurum ve kuruluşların görevlilerinin yanı sıra bölgeye maça gidecek takımlarımızla ilgili Yönetim Kurulu üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yapmışlardır.

Yönetim Kurulumuz bu temasların ardından yaptığı değerlendirmeler sonucu, can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağanüstü durum ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle sadece Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir.

Yapılan tüm görüşmelerde deprem ve devam eden artçı sarsıntılar sonucunda bölgede oluşan ortamın insan sağlığına ve karşılaşmaların huzurlu bir şekilde oynanabilmesine yönelik etkisi yönünde ifadeler kullanılmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm maçları erteleme kararında olduğu taraflara ifade edilmiştir.

Futbol ailemizin sağduyu içerisinde omuz omuza vererek, ülkemizi derin üzüntüye boğan depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:04 Kaynak: DHA
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