TFF'den Erzurumspor'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda futbolcu, teknik heyet ve personellerinde Kovid-19 belirlenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübüne ve camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.