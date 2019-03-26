Son Dakika Haberleri: Tff'den Eskişehir'e Teşekkür

Tff'den Eskişehir'e Teşekkür

43 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın Moldova ile oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçındaki desteklerinden dolayı Eskişehir halkına teşekkür etti.

Tff'den Eskişehir'e Teşekkür, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın Moldova ile oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçındaki desteklerinden dolayı Eskişehir halkına teşekkür etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Yeni Eskişehir Stadı'nda maçı izleyen futbolseverlerin mükemmel bir ev sahipliğine imza attığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Stadı kırmızı-beyaz renklerle dolduran futbolseverlerimiz, durmaksızın ay-yıldızlıları destekleyerek mükemmel bir ev sahipliğine imza attı. Tek yürek olup millilerin galibiyetine büyük katkı sağlayan, görsel şovları ile maça ayrı bir renk katan Eskişehir halkı; gösterdikleri eşsiz destekle milli takım taraftarlığının en coşkulu ve en güzel örneklerinden birisini sundu. Finaller yolunda A Milli Takım'ımızı yalnız bırakmayan Eskişehir halkına şükranlarımızı sunar, başta Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Eskişehirspor Kulübü, ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde dün Eskişehir'de konuk ettiği Moldova'yı 4-0 yenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:34 Kaynak: AA

Moldova, Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir, Spor
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