Son Dakika Haberleri: Tff'den Eskişehir'e Teşekkür

Tff'den Eskişehir'e Teşekkür

34 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği maçta Eskişehir Yeni Stadyumu'nu dolduran futbolseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tff'den Eskişehir'e Teşekkür, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği maçta Eskişehir Yeni Stadyumu'nu dolduran futbolseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti. TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"A Milli Futbol Takımımızın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 4-0 kazandığı Moldova maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nu kırmızı-beyaz renklerle dolduran futbolseverlerimiz, durmaksızın Ay-Yıldızlıları destekleyerek mükemmel bir ev sahipliğine imza attı. Tek yürek olup Millilerin galibiyetine büyük katkı sağlayan, görsel şovları ile maça ayrı bir renk katan Eskişehir halkı; gösterdikleri eşsiz destekle Milli Takım taraftarlığının en coşkulu ve en güzel örneklerinden birisini sundu. Finaller yolunda A Milli Takımımızı yalnız bırakmayan Eskişehir halkına şükranlarımızı sunar, başta Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Eskişehirspor Kulübü, ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:41 Kaynak: İHA

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