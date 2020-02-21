TFF'den Etik Kurulu Talimatı'nda değişiklik - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den Etik Kurulu Talimatı'nda değişiklik - Son Dakika Spor

TFF'den Etik Kurulu Talimatı'nda değişiklik

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: "TFF Yönetim Kurulunun 20.02.2020 tarihli toplantısında Etik Kurulu Talimatının 12.

TFF'den Etik Kurulu Talimatı'nda değişiklik, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:


"TFF Yönetim Kurulunun 20.02.2020 tarihli toplantısında Etik Kurulu Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir."


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Türkiye Futbol Federasyonu, Etik Kurulu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:54 
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