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TFF'den Etik Kurulu Talimatı'nda değişiklik
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: "TFF Yönetim Kurulunun 20.02.2020 tarihli toplantısında Etik Kurulu Talimatının 12.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
"TFF Yönetim Kurulunun 20.02.2020 tarihli toplantısında Etik Kurulu Talimatının 12. Maddesinde değişiklik yapılarak futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişilere basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunmama yükümlülüğü getirilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:54
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