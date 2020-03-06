TFF'den Etik Kurulu Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF'den Etik Kurulu Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklama - Son Dakika Spor

TFF'den Etik Kurulu Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklama

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada; Etik Kurulu Talimatı'nın 12'nci maddesinde yapılan değişiklikle, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında değerlendirilmeyen olaylar, basın ve yayın organları ile sosyal medyada etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda...

TFF'den Etik Kurulu Talimatı'ndaki değişiklikle ilgili açıklama, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada; Etik Kurulu Talimatı'nın 12'nci maddesinde yapılan değişiklikle, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında değerlendirilmeyen olaylar, basın ve yayın organları ile sosyal medyada etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişilerin, disiplin müfettişleri tarafından Etik Kurulu'na sevk edileceğini belirtildi.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesinde yapılan değişiklik 21 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Söz konusu değişiklikle, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında değerlendirilmeyen olaylar, basın ve yayın organları ile sosyal medyada etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişiler disiplin müfettişleri tarafından Etik Kuruluna sevk edilecektir.

Bu madde kapsamında yapılan sevkler hakkında TFF internet sitesinden kamuoyu bilgilendirilecek ve Etik Kurulu tarafından ilgilisine 3 gün içinde cevaplandırılmak üzere savunma istem yazısı gönderilecektir.

Kurul tarafından ihlalin gerçekleşmesine karar verilmesi halinde; ihlalin niteliğine göre uyarma, kınama, huzurda kınama, yazılı ya da görsel medya aracılığı ile kınama veya ihlalin toplumdaki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik olarak kişinin konferans vermesi veya sporcularla ilgili organizasyonlara katılması gibi sportif ve eğitici yaptırımlar uygulanabilecektir.

Taraflar, Kurul kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edebilir. Süresi içinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi halinde karar kesinleşir. Kararlar kesinleştikten sonra TFF'nin internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır."


Türkiye Futbol Federasyonu, Etik Kurulu, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:27 Kaynak: DHA
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