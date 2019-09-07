TFF'den Fatih Terim açıklaması: Mesajın yayımlandığı 19.05 ile ilgili kasıt aramayın

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor maçından sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği cezanın Türkiye saatiyle 19: 05'te duyurulmasında herhangi bir kasıt aranmaması gerektiğini açıkladı.



TFF'ye bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30 Ağustos'ya oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 galibiyetiyle biten Süper Lig maçının ardından 'sportmenliğe aykırı' açıklamalar yaptığını gerekçesiyle Terim'e 4 maç men cezası vermiş ve bu karar TFF'nin Twitter hesabından 19: 05'te paylaşılmıştı.