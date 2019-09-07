Son Dakika Haberleri: TFF'den Fatih Terim açıklaması: Mesajın yayımlandığı 19.05 ile ilgili kasıt aramayın
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TFF'den Fatih Terim açıklaması: Mesajın yayımlandığı 19.05 ile ilgili kasıt aramayın

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor maçından sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği cezanın Türkiye saatiyle 19:05'te duyurulmasında herhangi bir kasıt aranmaması gerektiğini açıkladı.

TFF'den Fatih Terim açıklaması: Mesajın yayımlandığı 19.05 ile ilgili kasıt aramayın, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor maçından sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği cezanın Türkiye saatiyle 19: 05'te duyurulmasında herhangi bir kasıt aranmaması gerektiğini açıkladı.


TFF'ye bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 30 Ağustos'ya oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 galibiyetiyle biten Süper Lig maçının ardından 'sportmenliğe aykırı' açıklamalar yaptığını gerekçesiyle Terim'e 4 maç men cezası vermiş ve bu karar TFF'nin Twitter hesabından 19: 05'te paylaşılmıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Kayserispor, Türkiye, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:45 
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