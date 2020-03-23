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TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
7 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Federasyonun mesajında şu ifadeler yer aldı;
"Galatasaray Spor
Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:38 Kaynak: DHA
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