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TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:42 Kaynak: İHA
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