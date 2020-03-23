TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:45 Kaynak: İHA

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