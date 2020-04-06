Son Dakika › Spor › TFF'den Fenerbahçe camiasına başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor
TFF'den Fenerbahçe camiasına başsağlığı mesajı
6 saat önce
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, ülkesi Sırbistan'ın milli takımında da görev yapan efsane teknik direktör Radomir Antic'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, " Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, ülkesi Sırbistan'ın milli takımında da görev yapan efsane teknik direktör Radomir Antic'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Antic ailesi, Fenerbahçe camiası ve Avrupa futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan 71 yaşındaki Sırp futbol adamı, Atletico Madrid'in yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'da teknik direktörlük yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:18
Son Dakika Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü