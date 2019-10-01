Tff'den fenerbahçe'nin başvurusuna ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 4'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta kural hatası yapıldığına dair sarı-lacivertlilerin başvurusunu reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, Federasyon Yönetim Kurulu'nun, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunun görüşüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi."

ANKARAGÜCÜ'NÜN İTİRAZINA DA RET

Toplantıda ayrıca, MKE Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile yaptıkları maçta kural hatası yapıldığına yönelik başvurusu da reddedildi. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti" ifadelerine yer verildi.

HAKEM SUAT ARSLANBOĞA'NIN PROFESYONEL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

TFF Yönetim Kurulu, Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel sözleşmesinin de feshedildiğini bildirdi. Federasyon konuyla ilgili, "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün feshedildi" açıklamasında bulundu.

TFF, HAKEME SALDIRI DAVASINDA TARAF

Federasyon, TFF 2. Lig maçının ardından hakem Alparslan Şen'in saldırıya uğramasıyla ilgili kamu davasına müdahil olma kararı da aldı. Açıklamada, "Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı" denildi.