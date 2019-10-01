Son Dakika Haberleri: TFF'den Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusuna ret
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TFF'den Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusuna ret

52 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maç sonrası yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti.

TFF'den Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusuna ret, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı maç sonrası yaptığı kural hatası başvurusunu reddetti.


TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Kurul, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin başvurusu ile Ankaragücü'nün Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı kural hatası başvurularını karara bağladı. Toplantının ardından iki kulübün de başvurularının reddedildiği duyuruldu. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.


Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
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