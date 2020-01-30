TFF'den Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin limit artırım itirazını esastan reddettiğini açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin limit arttırım itirazını esastan reddetti. Karar Tahkim Kurulu tarafından oy birliği ile alınırken resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan; Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20.maddesinin 1.fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kurulu'na yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının esastan reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL