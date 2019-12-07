Son Dakika Haberleri: TFF'den finansal fair play uygulamalarıyla ilgili açıklama
Son Dakika Spor TFF'den finansal fair play uygulamalarıyla ilgili açıklama - Son Dakika Spor

TFF'den finansal fair play uygulamalarıyla ilgili açıklama

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finansal fair play uygulamaları ile ilgili federasyonun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararının bulunmadığını açıkladı.

TFF'den finansal fair play uygulamalarıyla ilgili açıklama, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finansal fair play uygulamaları ile ilgili federasyonun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararının bulunmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüp Lisans Kurulu ile bazı kulüplerimizin görüşmeleri devam etmekte olup, finansal fair play uygulamaları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun henüz herhangi bir açıklaması ve Kulüp Lisans Kurulunun herhangi bir kararı bulunmamaktadır. Söz konusu çalışmalar tamamlandığında, sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:16 Kaynak: AA
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