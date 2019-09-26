Son Dakika Haberleri: TFF'den flaş karar... Dilini tutamayan yönetici yanacak
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TFF'den flaş karar... Dilini tutamayan yönetici yanacak

57 dakika önce

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'nın iki maddesinde değişiklik yaptı.

TFF'den flaş karar... Dilini tutamayan yönetici yanacak, System.String[]

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'nın iki maddesinde değişiklik yaptı. Söz konusu değişiklikler 'Tekerrür'e dair 11 maddeyle Usulsüz Seyirci Alma ve Merdiven Boşluklarının Boş Bırakılmaması'na dair 49. maddenin 3. fıkrasında yapıldı. Özellikle Tekerrür cezaları çok daha ağırlaştırıldı. Cezayı yarısına kadar arttırma yetkisi korunurken, aynı ihlalin 3., 4. ve daha fazla tekrarlanması halinde ilgili kurullara cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı. Sportmenliğe aykırı açıklama ile hakaret de bu madde kapsamına alınarak, aynı ihlal şekli olarak kabul edilecek ve tekerrür hükmü uygulanacak.


MERDiVEN BOŞLUĞUNA GEÇiT YOK


Yine tekerrür cezasına esas olan 2 maç sınırı da ortadan kaldırıldı. Bundan sonra kulüp yöneticilerinin çok daha dikkatli olması gerekecek. 49. maddenin üçüncü bendinde de değişikliği gidildi. Buna göre tribünlerdeki merdiven boşluklarının boş bırakılmaması halinde verilen cezaların alt tabanı Süper Lig takımları için 15 bin liradan 25 bin lira çıkartılırken, her ihlalde cezalar katlanacak ve örneği 7. ihlalde rakam 175 bin liraya kadar çıkabilecek. Söz konusu değişiklikler tüm profesyonel ligler için yenilendi. Talimat TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlandı.


YENİ TEKERRÜR CEZASI


Tekerrüre ilişkin özel hükümler saklı olmak üzere, disiplin ihlalinde bulunan bir kişinin, cezasının kesinleşmiş olması kaydı ile ilgili sezon içerisinde aynı ihlali tekrar etmesi halinde, ihlale ilişkin madde uyarınca tayin edilecek ceza:


2. ihlalde yarısına kadar,


3. ihlalde bir katına kadar,


4 ve daha fazla tekrar halinde iki katına kadar arttırılabilir. Cezanın yarısının buçuklu bir sayıya denk gelmesi halinde, ceza bir üst sayıya tamamlanır.


İhtar ve kınama cezaları ile ikiye kadar (iki dahil) müsabakadan men cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı tekerrüre esas olmaz. ï Bu maddenin uygulanması bakımından sportmenliğe aykırı açıklama ve hakaret ihlalleri aynı kabul edilir

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:30 
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