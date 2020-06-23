TFF'den futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması uyarısı Açıklaması - Son Dakika

TFF'den futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması uyarısı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu yeniden oynanmaya başlanan Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki maçlarda futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması çağrısında bulundu.

TFF'den futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması uyarısı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu yeniden oynanmaya başlanan Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki maçlarda futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması çağrısında bulundu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran'da yeniden başladığı hatırlatılarak, "Öncelikle en önemli gerçek, pandemi sürecinin halen devam etmekte olduğudur. Bu sebeble TC Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tüm tedbirlere dikkat edilmesi, TFF futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması ve TFF Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1.Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'na göre hareket edilmesi önem arz etmektedir." denildi.

Statlara akreditasyon listeleri dışında kimsenin alınmaması, stat içinde geçerli olan maske kullanımı ve maskenin doğru kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına gevşemeden uyulmasının önemine dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Sürecin sorunsuz tamamlanması, mevcut tüm kurallara antrenman, kulüp içi sosyal hayat ve kulüp dışı günlük yaşam düzenimizde de aynı ciddiyetle harfiyen uyulması ile mümkün olabilecektir. Özellikle AVM, restoran ve kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu durumunda, bu kurallara uyulması daha da önem kazanmaktadır. Futbola dönüşün başlamış olmasının ve ülkemizde normalleşme programının uygulamaya konmasının hastalığın bittiği anlamına gelmediği açıktır. Özellikle bu dönemde sosyal mesafeyi korumak, maskelerin doğru kullanılmasına özen göstermek ve başta ellerimiz olmak üzere kişisel hijyene dikkat etmek hala en vazgeçilmez kurallardır."

Olumsuz durumlarla karşılaşmamak için sabırlı ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreci sağlıkla ve en az hasarla atlatabilmek dileğiyle gösterdiğiniz ve göstereceğiniz destek ve iş birliği için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanlığı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF'den futbola dönüş öneri protokolüne uygun davranılması uyarısı Açıklaması - Son Dakika Spor
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