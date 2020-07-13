TFF'den Futsal Ligi kararı

TFF'den yapılan açıklamada, Futsal Ligi'nde 2019-2020 sezonunun oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, ligde şampiyon takım ilan edilmemesine, kupa, madalya ve ödüllerinin verilmemesine karar verildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Futsal Ligi'nde 2019-2020 sezonunun oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine, ligde şampiyon takım ilan edilmemesine, kupa, madalya ve ödüllerinin verilmemesine karar verildiği bildirildi. İsmi Feberbahçe ile anılan Beşiktaşlı Gökhan Gönül: Neler olacağını sezon sonu göreceğiz Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

Futsal Ligi play-off grubunda mücadele etme hakkı kazanan 8 takımın 1 ve 2. eleme gruplarında oynadıkları grup maçları dikkate alınarak yapılan puan sıralamasında genel gol averajı ile üstün olan Piyalepaşa Kulübü'nün UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan takım olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.



Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

İsmi Feberbahçe ile anılan Beşiktaşlı Gökhan Gönül: Neler olacağını sezon sonu göreceğiz

Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu

Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı

Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti

Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı

Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti

Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil

Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler

Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor